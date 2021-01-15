Почти 18,5 тыс жителей Санкт-Петербурга сделали прививки от коронавируса – власти

Почти 18,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, число желающих пройти вакцинацию растет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«На сегодняшний день привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок. Число желающих пройти вакцинацию растет», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.

В настоящее время в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Доставлено в поликлиники 27 392 дозы, остаток на базе – 15,3 тысячи. До конца января ожидается поставка еще 66 тысяч доз вакцины.

Вам будет интересно Ограничения в Санкт-Петербурге могут снять при уверенном спаде заболеваемости – Роспотребнадзор Власти Санкт-Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила представитель городского управления... 15.01.2021 37

В городе на сегодняшний день открыто 70 прививочных пунктов, планируется открыть еще 30.