Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на поставку 500 тыс доз вакцины от COVID-19 с февраля

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на поставку около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, начиная с февраля, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

«На сегодняшний день мы имеем 42 622 дозы вакцины и планируем получить еще 68 300 доз вакцины к концу января. В дальнейшем мы планируем на февраль и последующие месяцы получить всего около 500 тысяч доз», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Эргашева, при организации вакцинации от COVID-19 приоритет имеют медики, социальные работники и учителя, но возможность сделать прививку имеет любой житель Санкт-Петербурга.

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Вице-губернатор добавил, что из тех 20 тысяч человек, которые уже сделали прививки от COVID-19 в Санкт-Петербурге, около 1,5 тысяч прошли оба этапа вакцинации.