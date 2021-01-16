Власти Санкт-Петербурга считают возможной вакцинацию от COVID 1,5-3,5 млн человек

Власти Санкт-Петербурга считают, что в перспективе вакцинация от коронавируса может охватить 1,5-3,5 миллиона жителей города с учётом результатов прививочной кампании по гриппу, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

«В целом, чтобы прервать цепочку (распространения коронавируса – ред.), по мнению экспертов, мы должны привить от 1,5 миллионов до 3,5 миллионов человек. Учитывая, как мы проводили прививочную кампанию по гриппу… это возможно. Количество прививочных пунктов примерно будет такое же, как при вакцинации против гриппа», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее Эргашев сообщал, что в январе прививки от коронавируса должны получить около 40 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Сейчас первый этап вакцинации прошли около 20 тысяч человек.