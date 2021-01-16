В России за сутки выявили 24 092 случаев COVID, общее число достигло 3 544 623 – оперштаб

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России составляет 24 092, общее число достигло 3 544 623, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24092 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3113(12,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 3 54 4623 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.