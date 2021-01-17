Школьная библиотека в Новом Девяткино стала лучшей в России

Библиотека Ново-Девяткинской школы №1 победила во Всероссийском конкурсе «Школьный информационно-библиотечный центр — концепция будущего».

Библиотека в Ленобласти были признана лучшей по нескольким критериям. В частности, ученики могут ознакомится с каталогом изданий на сайте образовательного учреждения, а также получить книги в электронном формате. Жюри конкурса оценило инновационный подход, многофункциональность библиотечного пространства, а также потенциал для реализации проекта в других школах.

Второе место в конкурсе заняла библиотека лицея №10 Перми, третье — гимназии №115 Уфы.

Напомним, библиотека «Тэффи» в Тихвине превратится в интеллектуальный центр за пять млн рублей.