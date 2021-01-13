Фото: в Сосновом Бору готовят катки

В паблике «Администрация города Сосновый Бор» сообщают: с приходом устойчивой минусовой температуры начались работы по заливке катков в Сосновом Бору.

В ближайшее время будут действовать два катка. Один – возле дома № 14 на Солнечной улице. Это хоккейная коробка. Второй каток – возле спортивного комплекса «Малахит».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Гатчинском районе на реке расцвели «ледяные цветы». Также «ледяные цветы» в лесу Всеволожского района обнаружил биолог Павел Глазков.