Капремонт продолжается в домах Ленобласти даже зимой

Зимой подрядчики Фонда капремонта Ленобласти — ремонтные организации выполняют, в основном, внутренние работы.

Так в Луге на пр. Урицкого, 64 завершен ремонт сетей горячего водоснабжения. В Луге-3, в доме 3/45 отремонтирована кровля. В Выборгском районе в поселке Кондратьево, 4 и в поселке Торфяновка, 9 отремонтированы сети холодного водоснабжения.

Специалисты Фонда капитального ремонта выезжают на объекты и проверяют качество работ.

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Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.