Тело молодой девушки нашли под окнами многоэтажки в Мурино

В ночь на 19 января под окнами дома №22 на Екатерининской улице в Мурино нашли тело молодой девушки.

К месту трагедии оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, девушка выпала из окна многоэтажки, на вид погибшей около 15 лет. Однако правоохранителям еще предстоит установить личность девушки и обстоятельства произошедшего.