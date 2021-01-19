Бывший вратарь «Зенита» заболел коронавирусом

Автор: Анастасия Щербакова
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Экс-голкипера петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева госпитализировали с подтвержденным Covid-19.

Информация о болезни спортсмена появилась на странице его жены в социальной сети Instagram.

Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно лёгкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%. Держится температура 38 градусов, — отметила Екатерина Малафеева, жена футболиста.

Отметим, что Малафеев играл в «Зените» с 1999 по 2016 год. После завершения  карьеры он работал заместителем спортивного директора клуба.

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30.12.2020 194
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