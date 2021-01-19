Экс-голкипера петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева госпитализировали с подтвержденным Covid-19.

Информация о болезни спортсмена появилась на странице его жены в социальной сети Instagram.

Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно лёгкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%. Держится температура 38 градусов, — отметила Екатерина Малафеева, жена футболиста.

Отметим, что Малафеев играл в «Зените» с 1999 по 2016 год. После завершения карьеры он работал заместителем спортивного директора клуба.