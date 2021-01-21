Александр Дрозденко поздравил жителей поселка Мга с памятной датой

Глава Ленобласти поздравил жителей региона с 77-летием освобождения посёлка Мга от фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну, который отмечается 21 января

В своем поздравлении глава Ленобласти подчеркнул, что 21 января ― памятная дата, которая особо дорога каждому жителю поселка Мга и всем жителям Ленобласти.

«Сражения на территории Мгинского сельского поселения навсегда вошли в героическую историю Ленобласти и всего Отечества, благодаря великому мужеству бойцов, окончательно разгромивших захватчиков в январе 1944-го и освободивших родную землю», — сказал Александр Юрьевич.

Сегодня, возвращаясь к событиям тех дней, мы низко склоняем головы перед памятью тысяч воинов‒освободителей, павших в боях на мгинской земле, перед памятью погибших ленинградских партизан, подпольщиков и мирных жителей, ставших жертвами фашистского террора.

«Вечная слава защитникам Родины! В этот знаменательный день желаю всем ленинградцам, жителям и ветеранам Мгинского сельского поселения мира и благополучия», — подытожил свое поздравление глава 47 региона.

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Напомним, что фашисты оборудовали во Мге мощный военный узел, создав линию обороны вдоль реки Мги, названную ими «восточным замком» блокады Ленинграда. Здесь в 1941 году шли тяжелые кровопролитные бои за единственный на тот момент свободный транспортный узел, ведущий в Ленинград. 873 дня жители поселка находились под гнетом врага, отчаянно сопротивляясь нацистской оккупации.

В феврале 1943 года, после прорыва блокады и сооружения железной дороги от станции Шлиссельбург до станции Поляны, открылась возможность установить железнодорожную связь города с Большой землей. 21 января 1944 года советские войска освободили Мгу и перешли к преследованию отходившего противника.

Стоит отметить, что Мга единственный посёлок на карте России, в честь освобождения которого в Москве был дан салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий.

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