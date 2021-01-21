Александр Дрозденко поздравил жителей поселка Мга с памятной датой

Глава Ленобласти поздравил жителей региона с 77-летием освобождения посёлка Мга от фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну, который отмечается 21 января
В своем поздравлении глава Ленобласти подчеркнул, что 21 января ― памятная дата, которая особо дорога каждому жителю поселка Мга и всем жителям Ленобласти.
Сегодня, возвращаясь к событиям тех дней, мы низко склоняем головы перед памятью тысяч воинов‒освободителей, павших в боях на мгинской земле, перед памятью погибших ленинградских партизан, подпольщиков и мирных жителей, ставших жертвами фашистского террора.
Напомним, что фашисты оборудовали во Мге мощный военный узел, создав линию обороны вдоль реки Мги, названную ими «восточным замком» блокады Ленинграда. Здесь в 1941 году шли тяжелые кровопролитные бои за единственный на тот момент свободный транспортный узел, ведущий в Ленинград. 873 дня жители поселка находились под гнетом врага, отчаянно сопротивляясь нацистской оккупации.
В феврале 1943 года, после прорыва блокады и сооружения железной дороги от станции Шлиссельбург до станции Поляны, открылась возможность установить железнодорожную связь города с Большой землей. 21 января 1944 года советские войска освободили Мгу и перешли к преследованию отходившего противника.
Стоит отметить, что Мга единственный посёлок на карте России, в честь освобождения которого в Москве был дан салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.
«Мостотрест» показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.