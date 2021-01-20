Трудовую интеграцию инвалидов обсудили законотворцы Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти обсудили проблему трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями.
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с большим докладом о деятельности Всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции выступила его директор Ирина Дрозденко. В Мультицентре люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья не только бесплатно получают востребованную специальность, но и полное сопровождение выпускника на рабочем месте в период его становления как работника.
С начала образовательной деятельности в 2015 году преподаватели Мультицентра обучили профессиям 879 человек, 594 ученика получили свидетельство о профессии и 391 — трудоустроены. Процент трудоустройства выпускников Мультицентра колеблется от 23% в первом выпуске до 41% в последнем. Это является одним из самых высоких показателей в России.
Просьба, с которой обратилась директор Мультицентра к депутатам, заключалась в том, чтобы рассмотреть возможность обучения на базе учреждений среднего профессионального образования дееспособных и трудоспособных граждан с инвалидностью с целью профессиональной реабилитации.
Председатель комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александр Перминов выразил всецелую готовность поддерживать данную благую инициативу и участвовать в решении этого вопроса.
Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.
Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.