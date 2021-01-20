Депутаты Санкт-Петербурга согласовали кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга согласовали кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.

За кандидатуру Пиотровского проголосовали 35 депутатов, 8 – против, один воздержался.

Также были согласованы кандидатуры Сергея Дрегваля на должность вице-губернатора по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования, а также Станислава Казарина на пост вице-губернатора, ответственного за сферу информатизации и связи.

«Кандидаты на должности вице-губернаторов – люди, обладающие профессиональным и жизненным опытом», — заявил, представляя кандидатов депутатам на заседании городского парламента, губернатор Александр Беглов.

Он подчеркнул, что все три кандидата имеют все необходимые качества для работы на посту вице-губернатора, отметив их предыдущие профессиональные успехи.

Дрегваль в последние годы работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора Петербурга. Казарин с 20 декабря 2019 года занимает должность главы комитета по информатизации и связи Петербурга.

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Борис Пиотровский с 14 сентября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга. Он сын генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.