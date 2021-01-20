Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев находится в средне-тяжелом состоянии

Стало известно, в каком состоянии находится бывший голкипер футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев. Во вторник, 19 января стало известно о его госпитализации с Covid-19.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на больницу, где находится Вячеслав Малафеев, медики опасаются за его здоровье. Состояние бывшего футболиста близко к тяжелому.

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При этом, супруга экс-футболиста отметила в своем Instagram, что в реанимацию его пока не перевели.