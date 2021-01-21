Санкт-Петербург лидирует по выявлению COVID из-за недисциплинированности горожан – инфекционист

Санкт-Петербург обходит Москву по суточному приросту новых случаев коронавируса из-за недисциплинированного отношения горожан к ношению масок и дистанцированию, кроме того, столица значительно раньше вступила в эпидемию, поэтому формирование естественного иммунитета здесь происходит быстрее, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 152 — до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по суточному приросту выявленных инфицированных второй день подряд — 3347, в Москве — 2452. За последние сутки в России подтверждены 597 смертей пациентов с коронавирусом (из них Петербург — 72, Москва – 65), за все время по стране — 67 220.

«Такой факт, как иммунная прослойка и проявление вакцинации, да, накладывает свой отпечаток на движение эпидемии. Но я бы все-таки тут главенствующую роль отводил неспецифической профилактике. Опять же, ношение средств индивидуальной защиты и дистанцирование. Лично мой жизненный опыт посещения Питера показывает, что данные мероприятия нашими согражданами в Питере выполняются более недисциплинированно, чем в Москве», — прокомментировал цифры Вознесенский.

Кроме того, Москва, по словам инфекциониста, раньше вступила в эпидемию новой коронавирусной инфекции.

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