Санкт-Петербург лидирует по выявлению COVID из-за недисциплинированности горожан – инфекционист

Санкт-Петербург обходит Москву по суточному приросту новых случаев коронавируса из-за недисциплинированного отношения горожан к ношению масок и дистанцированию, кроме того, столица значительно раньше вступила в эпидемию, поэтому формирование естественного иммунитета здесь происходит быстрее, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 152 — до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по суточному приросту выявленных инфицированных второй день подряд — 3347, в Москве — 2452. За последние сутки в России подтверждены 597 смертей пациентов с коронавирусом (из них Петербург — 72, Москва – 65), за все время по стране — 67 220.
Кроме того, Москва, по словам инфекциониста, раньше вступила в эпидемию новой коронавирусной инфекции.