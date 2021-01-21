Посетителю поликлиники в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в нападении на врача, сообщается на сайте СК России.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщалось, что уголовное дело возбуждено после нападения на 58-летнюю женщину-врача в детской поликлинике на Караваевской улице в Санкт-Петербурге.

«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления… «хулиганство» в отношении мужчины 1987 года рождения. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был изобличён и задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

В поликлинике произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, который нанёс врачу травмы и распылил перцовый баллончик. Женщина была госпитализирована. По данным местных СМИ, ссора случилась после отказа врача назначить бесплатно вакцину «Пентаксим» из-за отсутствия показаний для прививки.