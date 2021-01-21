Роспотребнадзор объяснил возможные причины лидерства Санкт-Петербурга по новым случаям COVID-19

Лидерство Санкт-Петербурга по приросту новых случаев COVID-19 может быть связано с завершением инкубационного периода инфекции на фоне возвращения горожан на работу после новогодних каникул, а также с более низкими по сравнению с Москвой темпами вакцинации, сообщила представитель городского управления Роспотребнадзора.

Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 152 — до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по этому показателю второй день подряд — 3 347, в Москве — 2 452. Подтверждены 597 смертей с коронавирусом, за все время — 67 220.

«Тестирование сейчас находится на уровне 26-30 тысяч тестов в сутки. Рост выявляемости может быть обусловлен завершением инкубационного периода коронавирусной инфекции на фоне возвращения жителей Санкт-Петербурга на работу после новогодних каникул. На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись, и пошёл небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее», — рассказала собеседница.

По ее оценке, также на прирост новых случаев коронавируса могут оказывать влияние темпы вакцинации, которая идёт в столице более интенсивно, чем в Петербурге.

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На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге остаётся непростой.