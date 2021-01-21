Суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на врача поликлиники в Санкт-Петербурге

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ярославу Крамскому, обвиняемому в том, что во время скандала в поликлинике из-за прививки ребёнку он распылил в лицо врачу газовый баллончик, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Ранее, по данным пресс-службы регионального ГУМВД, в детской поликлинике на Караваевской улице в Санкт-Петербурге произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, который нанёс врачу травмы и распылил перцовый баллончик, женщина была госпитализирована, у неё диагностировали травмы головы и ожог глаза. По данным местных СМИ, ссора случилась из-за отказа врача в требовании назначить бесплатно вакцину «Пентаксин» из-за отсутствия показаний для назначения данной прививки.

«Крамскому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России (хулиганство), суд определил заключение под стражу. Срок меры – 18 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый «умышленно, с целью грубого нарушения общественного порядка устроил скандал с врачом-иммунологом» поликлиники в Невском районе Петербурга, распылив ей в лицо газовый баллончик, уточнили в ГСУСК РФ по городу.

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Крамской вину не признает, уточнили в пресс-службе судов.