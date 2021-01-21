В Ленобласти 22 января ожидаются мокрый снег и дождь

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 22 января, в Ленобласти будет облачно, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».  

Ночью ожидаются снег, мокрый снег, местами с дождем. Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. 

Температура воздуха ночью -2…-7 °C, на востоке прогнозируется -9…-14 °C. Днем столбики термометров покажут +2…-3 °C, на востоке местами до -6 °C. Ветер южный умеренный. На дорогах сложная обстановка, гололедица.

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21.01.2021 84
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