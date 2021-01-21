В России начались испытания летающего беспилотного такси

Как сообщает «Интерфакс», предприятие-участник Московского инновационного кластера проводит испытание дрона-такси с грузоподъемностью до 300 килограммов.

Испытания проходят в помещении малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Беспилотник способен доставлять не только груз, но и пассажиров по воздуху на расстояние до 100 километров.

Габариты летательного аппарата – 5 метров на 1,6 метра. Он может подниматься на высоту до 150 метров и садиться на стандартное парковочное место. Максимальная скорость – 200 километров в час.

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