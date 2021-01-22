Дорожники Ленобласти продолжают борьбу с нелегальными съездами — видео

На этот раз незаконный съезд ликвидировали в Ломоносовском районе, недалеко от Малого Карлино.

В своем Instagram-аккаунте дорожники Ленобласти сообщили, что садоводство сделало вдоль дороги восемь незаконных примыканий. Из-за морозов перекопать подъезды не получается, поэтому их перегородили бетонными плитами, а иначе никак.

“На дорогах только один настоящий запрещающий знак — бетонный блок. Остальные — предупреждающие (с). Шутки шутками, а в морозы «левые» съезды приходится убирать именно так”, — пишут дорожники.

Ранее мы рассказывали, что владельцы тяжеловесов компенсировали 30 млн рублей дорожникам Ленобласти. Средства идут на обновление региональных трасс.