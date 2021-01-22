Берега Свири соединят второй автомобильной переправой

Тысячи кубических метров бетона производства Подпорожского завода МЖБК будут поставлены для возведения новой автомобильной переправы через реку Свирь в Подпорожском районе.

Предприятие заключило соглашение на поставку товарного бетона разных классов для строительства моста сроком до 2026 года. Сейчас ежемесячный объем поставляемых Подпорожским заводом МЖБК материалов достигает 800 кубометров.

В связи с тем, что строительство этого регионального объекта проходит с опережением графика, его могут сдать в эксплуатацию на несколько лет раньше. Это будет вторая переправа, соединяющая правый и левый берег Подпорожья. Ранее единственной дорогой был гребень плотины Свирской ГЭС.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Ленинградской области до конца 2021 года в новые квартиры переедут около 2000 жителей аварийных домов.