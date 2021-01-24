Педагог из Гатчины на «Учителе года» и 224 новых случая COVID-19: главное в Ленобласти за 24 января

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 24 января 2021 года.

Лжесотрудницы пенсионного фонда украли 180 тысяч у пенсионерки из Оржиц

Мошенницы рассказали о реформе по обмену старых купюр на деньги нового образца. Пенсионерка «обменяла» таким образом 180 тысяч рублей. Обман раскрылся, когда мошенницы покинули квартиру.

Для посещения «Поезда Победы» в Выборге доступны новые временные слоты

Билеты на первый день работы мобильного музея о Великой Отечественной войне жители Выборга разобрали задолго до его прибытия. Теперь доступны дополнительные временные слоты в интервале с 18:20 до 19:15.

Фоторепортаж iVBGru из мобильного музея «Поезд Победы» в Выборге

В Выборге остановился поезд с историко-художественной экспозицией «Поезд Победы». Для тех, кто не может посетить мобильный музей лично, редакция iVBGru публикует эксклюзивный фоторепортаж прямо из «Поезда Победы».

Мастер из Винниц вырезал из дерева Снегурочку

Ранее созданные мастером сказочные персонажи – Баба Яга и Дед Мороз – выставлялись в местной школе, а фигура Хозяина леса расположилась на самой высокой точке региона – на горе Гапсельга.

Педагог из Гатчины представит Ленобласть на «Учителе года»

Иван Иванович Хеорхе пришел на работу в Гатчинскую гимназию имени К. Д. Ушинского 11 лет назад, сразу после педагогического вуза. Одной из отличительных особенностей его занятий является диалог с учащимися.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек

Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19 – в заметке.