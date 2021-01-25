Вопрос снятия ограничений в Санкт-Петербурге обсудят при устойчивом падении заболеваемости COVID-19

Вопрос о ступенчатом снятии ограничений в Санкт-Петербурге можно будет обсуждать в случае устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
В материалах совета отмечается, что в Санкт-Петербурге продолжается снижение индикаторов эпидемического процесса. Значительно снизились показатели обращений по поводу заболевания COVID-19, а также количество госпитализаций. Также интенсивно уменьшается число активных больных новой коронавирусной инфекцией.
При этом отмечается, что пока общее число заболевающих и носителей инфекции в городе остаётся значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия преждевременно.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 2929 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2260 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 319 593 случая заражения COVID-19. Скончались 9315 человек. Выздоровели 208 772 человек.