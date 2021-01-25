За изнасилование 6-летнего мальчика задержан 17-летний подросток в Петербурге

О насильственных действиях сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика 24 января в полицию заявил его отец.

По словам петербуржца, 17-летний Д. изнасиловал ребенка как минимум дважды – в октябре 2020 года и в январе 2021 года. Подозреваемого задержали 24 января в 17:00 возле дома № 4 по улице Тамбасова в Санкт-Петербурге.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что актера из «Улиц разбитых фонарей» подозревают в педофилии с 15-летним мальчиком. По сообщениям СМИ, на его счету может быть более 10 жертв.