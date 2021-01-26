К жителю Соснового Бора вломились грабители и силой отобрали аудиосистему и деньги

По информации ivbg.ru, 25 января около 13:00 в полицию Соснового Бора обратился 30-летний местный житель.

В его квартиру в девятиэтажном доме на улице Солнечной 24 января проникли неизвестные. Они силой забрали 11-килограммовую аудиосистему Dexp, а также около 20 тысяч рублей наличными. Свой ущерб пострадавший оценил в 30 тысяч рублей.

Лица грабителей скрывали медицинские маски, поэтому заявитель передал полиции лишь общие приметы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как полицейские из Санкт-Петербурга раскрыли многомиллионную коррупционную схему в своей же поликлинике № 1 на улице Малой Морской, где за деньги выдавали сотрудникам нужные справки.