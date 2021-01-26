Дело мальчика, который остался без ног на ж/д путях, лично проконтролирует Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил лично курировать ход разбирательства по делу о несчастном случае в Петербурге. 26 декабря прошло года мальчик из-за опасного увлечения остался без ног.

Напомним, что трагедия произошла в декабре прошлого года. Во Фрунзенском районе города мальчик-зацепер решил ухватиться за проезжающий вагон на железных путях. Однако сорвался и лишился обеих ног.

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Решение лично контролировать ход дела вынудила Бастрыкина, прежде всего, информация из федеральных СМИ о том, мальчик пытался залезть на вагон из-за угроз и принуждений со стороны более возрастных друзей. По закону, старшие товарищи, обрекшие парня на инвалидность, не могут понести ответственность — им всем по 13 лет.