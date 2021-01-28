Дрозденко: Вечная слава великому подвигу освободителей города Тосно и Тосненского района!

Губернатор Ленобласти поздравил всех жителей 47 региона по случаю Дня освобождения города Тосно и Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков – 28 января

«Тосненцы испытали все тяготы военного лихолетья – кровопролитные бои с врагом велись здесь все годы нацистской оккупации», — отметил в своем поздравлении глава Ленобласти.

В январе 1944–го советские войска один за другим освобождали населенные пункты Ленинградской области, в том числе, Тосненского района. Ленинградцы помнят и чтят имена павших героев, тосненских партизан и участников подполья, всех, кто положил жизнь за свободу родной земли.

«Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам! Вечная слава великому подвигу освободителей города Тосно и Тосненского района! Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!», — подытожил свое поздравление Александр Юрьевич.

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