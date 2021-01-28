Дрозденко: Вечная слава великому подвигу освободителей города Тосно и Тосненского района!

Губернатор Ленобласти поздравил всех жителей 47 региона по случаю Дня освобождения города Тосно и Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков – 28 января
В январе 1944–го советские войска один за другим освобождали населенные пункты Ленинградской области, в том числе, Тосненского района. Ленинградцы помнят и чтят имена павших героев, тосненских партизан и участников подполья, всех, кто положил жизнь за свободу родной земли.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.
«Мостотрест» показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.