Рюрик, рыцарь, гренадер и рекрут теперь «водят» экскурсии по Ленобласти

Информационные щиты с QR-кодами помогут путешественникам сориентироваться на основных туристических маршрутах Ленобласти

В Ленобласти на новых туристических маршрутах Шлиссельбурга, Старой и Новой Ладоги, Приозерска и Выборга установили 42 информационных щита с QR-кодами. Для получения ссылки на аудиогид, а также справки об объекте путешественникам достаточно отсканировав QR-код в мобильном приложении.

В качестве экскурсоводов выступили Рюрик, средневековый рыцарь, стрелец, гренадер и рекрут Преображенского полка, созданные при помощи 3D-технологий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и познакомит гостей с историей Российского императорского дома.

Напомним, что «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти. НМПТ это закрепление название продукта, связанное с его территориальным происхождением, за конкретным товарным знаком. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.