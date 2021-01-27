Маткапитал проиндексировали и продлили еще на пять лет

Программу материнского капитала в России продлили до 2026 года. Поручение о продлении программы дал Президент РФ Владимир Путин.

Материнский капитал проиндексировали на 3,7%. Таким образом, сумма на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года, составила 483 881 рублей, на второго — 639 431 рублей, если на первого семья не получала материнский капитал, и 155 550 рублей — если семья получала выплату на первого ребенка.

Также сумму в 639 431 рубль также получат родители за второго и последующего ребенка, родившегося или усыновленного с 2020 года, если на первого маткапитал не получали.

Сертификат оформляется автоматически. Информацию о нем можно проверить в личном кабинете ПФР или портала Госуслуг.

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