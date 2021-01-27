Маткапитал проиндексировали и продлили еще на пять лет

Программу материнского капитала в России продлили до 2026 года. Поручение о продлении программы дал Президент РФ Владимир Путин.
Материнский капитал проиндексировали на 3,7%. Таким образом, сумма на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года, составила 483 881 рублей, на второго — 639 431 рублей, если на первого семья не получала материнский капитал, и 155 550 рублей — если семья получала выплату на первого ребенка.
Также сумму в 639 431 рубль также получат родители за второго и последующего ребенка, родившегося или усыновленного с 2020 года, если на первого маткапитал не получали.
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Напомним, что 30 ноября 2020 года в Ленобласти вручили знаки отличия. «Слава матери» и премию в 100 тысяч рублей получили 16 жительниц региона. Знак отличия «Отцовская доблесть» и премию в 100 тысяч рублей получили 9 мужчин. Все они воспитывают одновременно пятерых и более детей.
Как уже писал ivbg.ru, что в 2017 году награды получили 14 многодетных матерей и 13 многодетных отцов, в 2018 году наградили 13 матерей и 12 отцов. Список награжденных в 2019 году доступен по ссылке. Всего с 2007 года награду получили 367 матерей, а с 2014 года знаком «Отцовская доблесть» награждены 67 отцов.