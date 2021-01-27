Пять станций по очистке воды запустили в Луге

Запуск новых модульных станций очистки улучшили качество питьевой воды в соответствии с нормативами СанПиН у 14 тысяч жителей Луги.

«Мы взяли на себя беспрецедентные обязательства по обеспечению жителей области чистой питьевой водой. Для этого в ближайшие годы мы должны построить ещё 108 станций водоочистки. Это серьезная задача. Пока основную нагрузку сейчас несёт областной бюджет. Но мы уже вошли в федеральную программу и рассчитываем на поддержку из федерального бюджета», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В ближайшее время в Луге планируется запуск еще семи модульных очистных сооружений, что позволит повысить качество питьевой воды у всех жителей города — почти 30 тысяч человек.

Вам будет интересно Александр Дрозденко посетил экологический научно-производственный центр в Шлиссельбурге Интерес главы Ленобласти вызвали очистные сооружения, производимые компанией, мобильные очистные установки и очистные сооружения для небольших населенных пунктов. Компания «ЭКО-Экспресс сервис»... 14.01.2021 292

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Модульные очистные заработают также в Куйвози, Турово, Овсище, Никольском, Глебычево, Оредеже, Красаве и других населенных пунктах. Станции для очистки сточных вод — в деревне Пехенец, поселках Громово, Гончарово, Мичуринское.

Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса.