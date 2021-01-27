На трассе Вологда-Новая Ладога столкнулись три фуры. Одна из них — бензовоз

Автор: Анастасия Щербакова
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На 386 км трассы Вологда-Новая Ладога вечером 27 января произошло серьезное ДТП. Три многотонные фуры полностью перекрыли движение на участке дороги. Есть пострадавшие. 

На трассе Вологда-Новая Ладога столкнулись три фуры. Одна из них - бензовоз фуры, скорая, розлив топлива, мчс, Ленобласть, авария
На трассе Вологда-Новая Ладога столкнулись три фуры. Одна из них - бензовоз фуры, скорая, розлив топлива, мчс, Ленобласть, авария
На трассе Вологда-Новая Ладога столкнулись три фуры. Одна из них - бензовоз фуры, скорая, розлив топлива, мчс, Ленобласть, авария

Столкновение произошло в районе поселка Совхозный около 18:28 по МСК. На месте ДТП работают аварийные службы. Кабину одного из грузовиков от удара смяло так сильно, что для спасения водителя пришлось использовать гидравлические инструменты.

Сообщается, что розлива топлива не произошло. Известно о двух пострадавших. Движение по трассе перекрыто в обе стороны.

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27.01.2021 26
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