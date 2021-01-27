На трассе Вологда-Новая Ладога столкнулись три фуры. Одна из них — бензовоз

На 386 км трассы Вологда-Новая Ладога вечером 27 января произошло серьезное ДТП. Три многотонные фуры полностью перекрыли движение на участке дороги. Есть пострадавшие.

Столкновение произошло в районе поселка Совхозный около 18:28 по МСК. На месте ДТП работают аварийные службы. Кабину одного из грузовиков от удара смяло так сильно, что для спасения водителя пришлось использовать гидравлические инструменты.

Сообщается, что розлива топлива не произошло. Известно о двух пострадавших. Движение по трассе перекрыто в обе стороны.