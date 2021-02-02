Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с 77-летием освобождения Сланцевского района

Глава Ленобласти поздравил ленинградцев по случаю Дня освобождения рабочего поселка Сланцы и Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 2 февраля

«Почти три года изнывала сланцевская земля под гнетом вражеской оккупации. Но ни на день не утихала яростная партизанская война: жители делали все, чтобы изгнать противника с родной земли», — отметил в своем поздравлении глава Ленобласти.

В зимние дни 1944 года наступающие соединения Красной Армии стремительным ударом оттесняли неприятельские войска с оккупированных территорий. К этому моменту уже были освобождены Мга, Гатчина, Тосно, Кингисепп и другие города, деревни и поселки Ленобласти. Настал светлый день освобождения и для Сланцев.

«Никогда не померкнет в сердцах ленинградцев память о тех, кто подарил мир и свободу Сланцевскому району и всей Ленинградской области. Вечная слава всем павшим за Родину!», — подытожил свое поздравление Александр Юрьевич.

2 февраля — особый день для жителей Сланцевского района, навечно вписанный в героическую историю Ленобласти. Напомним, что 1 февраля 1944 года партизаны заняли Сланцы и, преследуя гитлеровцев, вышли к границе Эстонии. А через день в Сланцы вступили части Красной Армии.

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