Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с 77-летием освобождения Сланцевского района

Глава Ленобласти поздравил ленинградцев по случаю Дня освобождения рабочего поселка Сланцы и Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 2 февраля
В зимние дни 1944 года наступающие соединения Красной Армии стремительным ударом оттесняли неприятельские войска с оккупированных территорий. К этому моменту уже были освобождены Мга, Гатчина, Тосно, Кингисепп и другие города, деревни и поселки Ленобласти. Настал светлый день освобождения и для Сланцев.
2 февраля — особый день для жителей Сланцевского района, навечно вписанный в героическую историю Ленобласти. Напомним, что 1 февраля 1944 года партизаны заняли Сланцы и, преследуя гитлеровцев, вышли к границе Эстонии. А через день в Сланцы вступили части Красной Армии.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.
«Мостотрест» показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.