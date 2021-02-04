Момент взрыва газового оборудования в машине в Янино попал на видео

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru рассказывал, что сегодня, 4 февраля, в Янино-1 на улице Оранжевой в автомобиле Kia Rio взорвалось газовое оборудование. Момент взрыва попал на записи камер видеонаблюдения.

Водитель в то время как раз находился в транспортном средстве. В результате взрыва он получил ожоги. Врачи скорой помощи оказали ему первую помощь.

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04.02.2021 177
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