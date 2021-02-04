Момент взрыва газового оборудования в машине в Янино попал на видео

Ранее ivbg.ru рассказывал, что сегодня, 4 февраля, в Янино-1 на улице Оранжевой в автомобиле Kia Rio взорвалось газовое оборудование. Момент взрыва попал на записи камер видеонаблюдения.
Водитель в то время как раз находился в транспортном средстве. В результате взрыва он получил ожоги. Врачи скорой помощи оказали ему первую помощь.
Вам будет интересно
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло вчера вечером, 3 февраля, на трассе М-10 в Ленобласти. В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают, что...
04.02.2021 177