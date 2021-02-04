Названы самые распространенные виды рака в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы с раком. Замглавврача Мариинской больницы Елена Липская рассказала “Невским новостям”, каким видом рака чаще всего болеют жители Петербурга. 

Самый распространенный вид злокачественных образований, с которым борются онкологи в Петербурге, – это рак толстой кишки. Также часто встречаются опухоль простаты, рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта, рак почек, рак легких, рак эндокринной системы и меланома.

Липская отметила, что петербургские врачи стараются выявить заболевание на ранних стадиях, но это получается не всегда. 

“К сожалению, часть пациентов относится к своему здоровью не очень ответственно. Онкологические заболевания выявляются на поздних стадиях уже с развитием осложнений”, — отметила врач.

Также Елена Липская отметила, что возраст больных со злокачественными образованиями сильно помолодел – все чаще встречаются пациенты в возрасте 25 – 30 лет. Причина такой тенденции – проблемы с генетикой и экологией.

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04.02.2021 83
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