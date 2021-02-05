Более 20 детей с гриппом и ОРВИ были госпитализированы в Ленобласти за прошедшую неделю

За минувшую неделю, с 25 по 31 января, в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализированы 24 человека, 21 из них – дети.

Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет. Пациенты до 14 лет составляют 44% от числа всех заболевших. В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.