Женщина с ожогами вышла на встречу пожарным из горящего дома в Аллее Гомонтово

Пожар охватил 200 квадратных метров частного дома, расположенного в деревне Аллея Гомонтово Волосовского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 7 февраля в 13:00. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 13:50 – менее чем за час.

Из дома на встречу спасателям выбежала женщина. Пострадавшую госпитализировали с ожогами.

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