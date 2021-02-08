В «Кванториуме» Всеволожска пройдет всероссийская акция «Ночь науки»

Марафон мероприятий стартует 8 февраля – в День российской науки и продлиться до 12 февраля.

«Кванториум» Всеволожска стал инициатором запуска всероссийской акции «Ночь науки» среди всей сети детских технопарков. В течение месяца в «Кванториумах» по всей России для учеников будут проходить викторины и научные игры.

Ключевым мероприятием станет грандиозное онлайн-шоу 12 февраля в 20:00.

Трансляция «Ночи науки» будет проходить в группе «Кванториума» ВКонтакте.

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Отметим, что в Ленобласти технопарки создаются с 2019 года. «Кванториумы» работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Напомним, что глава Ленобласти поручил правительству 47-го региона проработать реализацию проекта создания до 2024 года во всех населенных пунктах субъекта РФ с численностью жителей от 10 тыс. человек сети коворкинг-центров, цель которых – обеспечить молодежь современными возможностями для личностного и профессионального развития. До 2024 года ежегодный объем финансирования на эти цели составит 50 млн рублей.