В Выборге мужчина пытался перебросить через забор СИЗО наркотики

Перед судом предстанут трое подозреваемых в покушении на распространение наркотиков в СИЗО Выборга Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, один из троицы купил наркотики и передал его своему знакомому. Тот, в свою очередь, должен был отдать их заключенному для дальнейшего распространения. Но дело завершить до конца не удалось, поскольку его задержали у ограждения следственного изолятора.

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Материалы уголовного дела направили в суд. Максимальная санкция по статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом 500 тысяч рублей.