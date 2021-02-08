Жители Ленобласти и Петербурга вновь заметили «световые столбы»

Автор: Гузель Галимова
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Уникальное природное явление – «световые столбы» в эти выходные наблюдали в разных районах Петербурга и Ленобласти.

Фотографии были опубликованы в соцсетях. Такой эффект вызван кристаллизацией влаги в воздухе во время холодной и морозной погоды.

Жители Ленобласти и Петербурга вновь заметили «световые столбы» световые столбы, Петербург, Ленобласть
Жители Ленобласти и Петербурга вновь заметили «световые столбы» световые столбы, Петербург, Ленобласть
Жители Ленобласти и Петербурга вновь заметили «световые столбы» световые столбы, Петербург, Ленобласть

Ранее световые столбы были замечены над Всеволожском, а в Толоконниково Выборгского района жители наблюдали гало.

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