Жители Ленобласти и Петербурга вновь заметили «световые столбы»

Уникальное природное явление – «световые столбы» в эти выходные наблюдали в разных районах Петербурга и Ленобласти.

Фотографии были опубликованы в соцсетях. Такой эффект вызван кристаллизацией влаги в воздухе во время холодной и морозной погоды.

Ранее световые столбы были замечены над Всеволожском, а в Толоконниково Выборгского района жители наблюдали гало.