Жители Ленобласти и Петербурга вновь заметили «световые столбы»

Уникальное природное явление – «световые столбы» в эти выходные наблюдали в разных районах Петербурга и Ленобласти.
Фотографии были опубликованы в соцсетях. Такой эффект вызван кристаллизацией влаги в воздухе во время холодной и морозной погоды.
Ранее световые столбы были замечены над Всеволожском, а в Толоконниково Выборгского района жители наблюдали гало.
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