Токсиколог объяснил, чем можно заменить многоразовые защитные маски

Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов рассказал в интервью радио Sputnik, что стирать тканевые защитные маски нужно в соответствии с тем материалом, из которого они изготовлены.

«Естественно, если маска будет со стразиками, еще с чем-нибудь, то она будет красивая и замечательная, но совершенно непригодная для многократной носки и обработки», – сообщил Алексей Водовозов

Эксперт не рекомендовал обрабатывать маски дезинфицирующими средствами и спиртом, так как впоследствии можно надышаться вредными испарениями. По мнению Водовозова, хорошим решением будет использование респираторов второго класса защиты.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что иммунолог допустил отмену масочного режима в России в апреле 2021 года.