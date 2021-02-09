Телефонные мошенники обманули пенсионеров Ленобласти на полмиллиона рублей за сутки

За прошедшие сутки жертвами телефонных мошенников стали пожилые жители Соснового Бора, а также Гатчинского и Выборгского районов.

Во всех случаях легенды были разные. Под видом дальней родственницы, попавшей в беду, обманули 71-летнюю жительницу Гатчины. Классической историей об уязвимости банковского счета – 81-летнюю жительницу Соснового Бора. Компенсацией от государства в обмен на взнос – 75-летнюю жительницу из Светогорска.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 500 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами. Мы рассказали, как они действуют и на что давят, чтобы обмануть.