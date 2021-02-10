Дрозденко обсудил с митрополитом Варсонофием, как Ленобласть отметит 800-летия Александра Невского

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский и глава Ленобласти обсудили, как регион отметит 800-летия со дня рождения великого князя

Глава региона проинформировал митрополита Варсонофия о создании регионального оргкомитета, который Александр Дрозденко возглавил сам, и значимых мероприятиях юбилейного года.

Напомним, что в деревне Пустынка Тосненского района откроют памятник Александру Невскому, а рядом создадут природно-исторический парк площадью 4,75 га с часовней посредине. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами.

Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».

Также Александр Дрозденко поздравил митрополита с 30-летием архиерейской хиротонии, отметив его неустанные труды по сохранению и приумножению христианских ценностей и развитию традиций духовно-нравственного образования.