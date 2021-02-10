Дрозденко обсудил с митрополитом Варсонофием, как Ленобласть отметит 800-летия Александра Невского

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский и глава Ленобласти обсудили, как регион отметит 800-летия со дня рождения великого князя 

Дрозденко и митрополит
Фото: lenobl.ru

Глава региона проинформировал митрополита Варсонофия о создании регионального оргкомитета, который Александр Дрозденко возглавил сам, и значимых мероприятиях юбилейного года.

Напомним, что в деревне Пустынка Тосненского района откроют памятник Александру Невскому, а рядом создадут природно-исторический парк площадью 4,75 га с часовней посредине. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами.

Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».

Также Александр Дрозденко поздравил митрополита с 30-летием архиерейской хиротонии, отметив его неустанные труды по сохранению и приумножению христианских ценностей и развитию традиций духовно-нравственного образования.

Вам будет интересно
Дрозденко обсудил с митрополитом Варсонофием, как Ленобласть отметит 800-летия Александра Невского Ленобласть, Александр Невский, Александр Дрозденко
Поэтов и писателей из Ленобласти приглашают принять участие в литературном конкурсе
Жителей Ленобласти приглашают принять участие в Международном фестивале-конкурсе «Мгинские мосты», посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Организаторы объявили...
01.02.2021 270
Автор