Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день – 11 февраля.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 204 человек. Общее число заболевших — 33 008, при этом выздоровели — 29 289. Более подробный список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные, по ссылке.

Категорию получателей земли для многодетных расширят

Депутаты Ленобласти предлагают расширить категорию граждан семьями, имеющими в своем составе детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о приемной семье. Соответствующие изменения уже рассмотрели в первом чтении. Проект закона постоянная комиссия решила поддержать сразу в трех чтениях на ближайшем пленарном заседании.

Новые послабления в Петербурге

Фуд-корты возобновят работу в Петербурге с 12 февраля при условии соблюдения норм безопасности и обслуживания не более 50% столов. Также разрешается посещение заведений сферы развлечения и досуга, за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек.

Маркой качества отметят продукцию Ленобласти

Роспатент выдал свидетельство на регистрацию товарного знака «Ленинградская марка качества». Маркировать будут сельскохозяйственную и пищевую продукцию, произведенную на территории Ленобласти. Сейчас определяется регламент использования знака.

Карантин в школах и детсадах

На карантине сейчас находятся 26 классов в 21 школе, 21 группа в 15 детских садах и две группы в двух учреждениях профобразования. Полностью закрытых на карантин образовательных учреждений в Ленобласти нет.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Гатчине

На улице Чехова начинается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Комплекс появится между УСЗ «Маяк» и спортзалом. Строительство планируются завершить в конце 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 81 млн рублей.