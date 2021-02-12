Более 400 населенных пунктов Ленобласти обеспечат природным газом к 2025 году

В период с 2021 по 2025 годы в Ленинградской области построят 124 межпоселковых газопровода протяженностью около 2000 километров. Также будут реконструированы 64 километра газопроводов-отводов и ГРС.

Благодаря этим мерам к 2025 году природным газом будут обеспечены более 400 населенных пунктов на территории региона. Это около 54 000 квартир и домовладений, а также 104 котельные.

«Газпром» инвестирует в проект более 31 млрд рублей. Еще 12 млрд рублей будут предоставлены правительством Ленинградской области.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что к лету новостройки в России могут подорожать еще на 7%.