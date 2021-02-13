Замначальника отдела полиции в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в получении взятки

Заместитель начальника отдела полиции в Санкт-Петербурге обвиняется в получении взятки от представителя сети кафе общественного питания за покровительство, сообщает пресс-служба городского управления СК.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК России «Получение взятки» в отношении 45-летнего заместителя начальника одного из районных отделов полиции города… Мужчина был изобличен и задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый потребовал от представителя сети кафе в Невском районе ежемесячно платить ему не менее 30 тысяч рублей «за общее покровительство и невмешательство в деятельность кафе».

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Затем он получил от представителя сети кафе требуемую сумму, после чего был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.