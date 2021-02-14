День всех влюбленных и 190 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 14 февраля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день – 14 февраля.

Коронавирус в Ленобласти

По данным на 14 февраля, в Ленобласти выявили 190 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 33 593 человек, выздоровели — 29 863. Более подробный список, где выявили новых зараженных, по ссылке.

На сегодняшний день, 14 февраля, в стационарах Ленобласти находится 451 человек с внебольничной пневмонией и 549 — с подтвержденным коронавирусом. Всего развернуто 1 700 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них заняты 1 000. Из 463 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты лишь 67 коек.

Петербуржец с успехом дебютировал в Формуле-4

16-летний петербуржец Владислав Ломко с успехом дебютировал на зимней серии Формулы-4 в Арабских Эмиратах. Он занял общее 12 место – и, скорее всего, мог оказаться еще выше, если бы не авария в первой гонке. Еще один россиянин Кирилл Смаль стал бронзовым призером чемпионата.

День всех влюбленных в Ленобласти

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных в Ленобласти прошли различные мероприятия: от фотосессий до фестивалей и лыжных прогулок. Так, спортсмены из Приозерского района провели этот день на #лыжнелюбви. Как и жители Лодейного Поля, там прошла акция «Массовый забег — лыжные гонки 2021». В Отрадном всем парам, которые пришли посмотреть кино, дарили приветственную «валентинку». И многое другое.

Живодер пробил псу голову топором

Пса нашли под хозпостройкой. Его состояние было крайне тяжелое: на голове сочилась огромная рана, бездомного пса кто-то ударил топором. Глаз, к сожалению, спасти не удалось, его удалили. Сейчас Серый проходит лечение в ветеринарной клинике, его состояние после операции стабильно.

В Колпино тело девочки нашли в петле на детской площадке

По словам матери, она ушла из дома без верхней одежды. Девочку долго искали во дворах, но безрезультатно. В 4.30 мать позвонила в полицию. Через два часа ее нашли мертвой на детской площадке неподалеку от ее дома. Обстоятельства выясняются.