В Петроградском районе появится новый центр искусств

В Петроградском районе Петербурга появится новый центр искусств. Его хотят разместить в бывшей даче купца Василия Громова. Заявка на новое учреждение появилась на портале госзакупок.

Начальная цена работ составит порядка 21 миллиона рублей. Заявки на тендер будут приниматься до 4 марта.

Подрядчик должен будет подготовить проект современной реконструкции объекта культурного наследия. Что именно предполагается разместить в новом центре искусств пока неизвестно.

Отметим, что дача купца Громова была построена в 1850-е годы. В одном из корпусов объекта с 1938 по 1961 год была размещена Ленинградская студия телевидения.