Распространение COVID-19 в Санкт-Петербурге снижается, хотя госпитализация немного выросла – власти

Тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции сохраняется в Санкт-Петербурге, несмотря на умеренный рост суточной госпитализации пациентов, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
Согласно данным координационного совета, показатель суточной госпитализации взрослых увеличился на 7,45% по сравнению с прошлой средой.
Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщал в среду, что в город поступило еще 48,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, что позволит обеспечить непрерывность проведения прививочной кампании.
В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 123 прививочных пункта, в том числе 104 на базе городских поликлиник, два — в федеральных учреждениях и 17 в частных организациях. Первую прививку от COVID-19 сделали более 178 тысяч жителей северной столицы, из них 42,5 тысячи — полностью завершили вакцинацию.
Всего в Санкт-Петербург с начала вакцинации от коронавируса поступило 330 тысяч доз вакцины. Остаток в поликлиниках на данный момент составляет 102 тысячи доз.