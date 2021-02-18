Распространение COVID-19 в Санкт-Петербурге снижается, хотя госпитализация немного выросла – власти

Тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции сохраняется в Санкт-Петербурге, несмотря на умеренный рост суточной госпитализации пациентов, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Умеренное повышение уровня госпитализаций рассматривается как эпизодическое явление и сигнализирует, что о полной стабилизации эпидемического процесса речь пока не идет», — говорится в сообщении.

Согласно данным координационного совета, показатель суточной госпитализации взрослых увеличился на 7,45% по сравнению с прошлой средой.

«Важнейшее значение для скорейшей ликвидации циркуляции вируса имеет прививочная кампания и активное участие в ней жителей города», — заключает межведомственный совет.

Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщал в среду, что в город поступило еще 48,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, что позволит обеспечить непрерывность проведения прививочной кампании.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 123 прививочных пункта, в том числе 104 на базе городских поликлиник, два — в федеральных учреждениях и 17 в частных организациях. Первую прививку от COVID-19 сделали более 178 тысяч жителей северной столицы, из них 42,5 тысячи — полностью завершили вакцинацию.

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Всего в Санкт-Петербург с начала вакцинации от коронавируса поступило 330 тысяч доз вакцины. Остаток в поликлиниках на данный момент составляет 102 тысячи доз.