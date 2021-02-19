Продажа краснокнижной рыбы закончилась для жителя Сертолово штрафом в 2 500 рублей

Предприниматель из Всеволожского района Ленобласти заплатит штраф 2 500 рублей за торговлю рыбой, занесенной в Красную книгу России.

Напомним, в январе 2021 года инспекторы Росприроднадзора обнаружили на одном из рынков в Сертолово редкую рыбу, находящуюся под угрозой исчезновения. На ценнике продавец указал «лосось ладожский», но экспертиза показала, что мужчина продавал кумжу балтийскую и лосося атлантического. Документы, подтверждающие законность добычи рыбы, у продавца отсутствовали.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд Сертолово назначил мужчине штраф, сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.