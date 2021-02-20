Задержан мужчина в берцах и с синяком, ограбивший пенсионера в Сосновом Бору

Как сообщал ivbg.ru, мужчина в берцах и с синяком под глазом ограбил 83-летнего пенсионера в Сосновом Бору.

Добычей грабителя стали 10 тысяч рублей. Пострадавший запомнил, что на ногах у агрессора были берцы, а под глазом синяк. По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали 19 февраля около 12:00 в подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Парковой в Сосновом Бору. Им оказался 33-летний местный житель. Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за грабеж, а также нанесение тяжких травм, истязание и угрозы убийством.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как наркоман изнасиловал 76-летнюю пенсионерку в деревне возле Луги.